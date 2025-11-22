Una cúpula para leer al aire libre en el Pintor Colmeiro
La comunidad educativa del instituto Pintor Colmeiro, de Silleda, inauguró este viernes una estructura geodésica que le permitirá a alumnos y docentes disfrutar, por ejemplo, de un espacio de lectura al aire libre. Hay sistemas similares implantados desde hace años en otros centros educativos, como el instituto Tierra Estella Lizarraldea BHI. Son apuestas por nuevos patios escolares que incluyen la vegetación como zona de descanso pero también como material de aprendizaje.
