El crecimiento empresarial se desplomó en Vila de Cruces y Dozón durante la pandemia

La pandemia sanitaria produjo una ola de emprendimiento y teletrabajo que algunos municipios y entidades supieron aprovechar, con la creación de espacios como «La Moda Rural Lab», de la mano de la Fundación Roberto Rivas en Silleda, el espacio de trabajo comunitario en la rúa de A Ponte, de Lalín. Estos dos municipios están ahora inmersos en la ampliación de sus polígonos industriales. Tienen además a su favor la cercanía a infraestructuras como la N-525 o la AP-53, por eso muchas veces fagotizan proyectos de residentes en municipios vecinos.

Ocurre con Dozón, por ejemplo. Su polígono industrial se ubica al pie de la N-525, dispone de un acceso muy cercano a la autopista y cuenta con dos viveros de empresas. Pero en Dozón hay menos población y más envejecida que en Lalín y Silleda, así que es lógico que su tasa de crecimiento empresarial haya mermado. Este concepto es la diferencia entre las altas y las bajas de las empresas. En el caso de Dozón, en 2019 estaba en el 2,44% y en 2022 (los datos más recientes del IGE) desplomó al -8,16%. Lo entendemos mejor si analizamos la tasa bruta de natalidad empresarial, que es el porcentaje de empresas dadas de alta por cada mil, respecto al total, y la tasa bruta de mortalidad (es decir, los cierres) . Antes de que estallase el Covid, en Dozón la tasa de natalidad era del 121,95, mientras que la de mortalidad estaba en el 97,56. Ahora las tornas han cambiado: se dan de alta 81,63 empresas por cada mil, pero cesan su actividad más del doble, 163,27.

La tasa de crecimiento empresarial de Dozón es la peor de la zona. Le sigue el -2,69% de Cruces, un municipio que ya en 2019 registraba otra cifra negativa, aunque menos marcada, un -0.72. Y esto ocurre porque tras el fin de las restricciones del Covid en Cruces el porcentaje de altas de nuevas empresas es del 58,68, mientras que las bajas superan ya el 85. Cruces tiene en su contra la lejanía a vías de comunicación con las ciudades, así como una red de internet que no garantiza una conexión rápida en varias aldeas ribereñas del Ulla. Pero también hay que decir a su favor que años antes de la pandemia, en 2017, el Concello puso en marcha y con la ayuda de la Diputación un servicio se asesoramiento para mujeres emprendedoras.

Números rojos en Forcarei

Completan la lista de números rojos Agolada y Forcarei. En el caso de Agolada, ya en 2018 su parque industrial disponía de solo dos parcelas libres. Pero aún así, ha conseguido reducir su crecimiento empresarial negativo: del -5,95% ha pasado al -0,71. Esto se debe a que mejoró su cifra de natalidad empresarial, que sube del 41 al 71, y reduce la de mortalidad, del 101 al 78. En Tabeirós-Montes, Forcarei aún tiene más ceses que aperturas de empresa, con porcentajes del 71 y del 61, de modo que su crecimiento es del -95. En 2019 era positivo, del 2,43.

Quien mejoró su actividad empresarial fue el concello vecino de A Estrada. La cabecera de Tabeirós-Montes remata la pandemia con un 82,6% de natalidad de empresas, por encima del 67,14 de mortalidad. Las altas suben casi en 11 puntos respecto a 2019 y permiten que el crecimiento empresarial suba del 0,31 al 1,25. Supera el 0,63 de Lalín pero cede el primer puesto al 1,53 de Silleda. Lalín registra un 85,52% de altas por cada mil empresas, mientras que sus cierres se quedan en el 79. En Silleda, como vemos, la diferencia entre altas, con 72,7, y bajas, con 57,4, es más notoria. Rodeiro tiene tantas aperturas como cierres, 56.

Silleda lidera también el tamaño medio de empresas y pymes, que se obtiene al dividir el número de asalariados y autónomos entre el de empresas. Trasdeza ostenta un 3,05. Entre el 2,4 de Cruces y el 2,9 de Rodeiro se colocan los demás municipios, salvo Agolada, que se queda en el 1,8