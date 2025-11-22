El CEIP de Piloño conmemora el 25-N con coplas y mural colectivo
REDACCIÓN
El colectivo de madres y padres de alumnos del CEIP Cerdeiriñas, de Piloño, organiza un paquete de actividades a lo largo de la próxima semana para conmemorar el 25-N, Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. Así el lunes, día 24, tendrá lugar el taller Coa forza no falar, con cuatro sesiones y en el que se recopilarán coplas. Nerea Fiuza y una técnica de Igualdade ofrecerán sesiones de canto y percusión, bajo la perspectiva de género, de 50 minutos de duración con Infantil, primero y segundo, tercero y cuarto y, por último, quinto y sexto de Primaria. Durante la jornada del martes 25 se elaborará un mural colectivo y habrá un espacio bautizado como +Tempo sororas soas. Por último, durante la mañana del sábado, día 29, la comunidad educativa podrá participar en Estampa diversa. La ANPA Paxariñas dispone de una ayuda del Estado para esta iniciativa.
