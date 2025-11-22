La búsqueda de Clotilde Teixeira afronta su sexto día sin más pistas

La búsqueda de la lalinense Clotilde Teixeira afronta desde esta mañana su sexto día consecutivo sin más pistas que su localización, caminando, entre A Corredoira y Filgueira, el mismo día de su desaparición, el lunes. Esa noche fue la Guardia Civil la que puso en marcha un operativo, que desde entonces se mantuvo sin resultados. Los voluntarios, conocidos de esta mujer y ciudadanos que muestran su perfil más solidario con la familia de Clotilde, patearon desde el martes las calles de la villa y áreas periurbanas donde podría haberse desorientado la mujer mientras realizaba sus frecuentes paseos.

Limpieza del lago del final del Paseo do Pontiñas. | Bernabé/Javier Lalín

Ayer fueron medio centenar de personas las que por la mañana, en colaboración con la Guardia Civil, peinaron terrenos de Filgueira, Donsión o el área del estacionamiento del centro comercial de Carrefour. Por la tarde la búsqueda se dirigió al Paseo do Pontiñas. Tras el drenaje del lago del espacio fluvial, al lado del auditorio, las máquinas del Concello trabajaron ayer en la limpieza del situado al final del paseo, pero no se lograron resultados. La búsqueda se retoma esta mañana y las personas que deseen participar pueden acudir a las 10.30 horas a la Praza de Galicia.