El BNG reclama más profesorado para los centros educativos de las comarcas

El BNG ha presentado una batería de enmiendas a los presupuestos de la Xunta para incrementar los recursos destinados a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales en la comarca de Deza-Tabeirós y Terra de Montes. La formación reclama un aumento de cinco millones de euros para la contratación de profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, así como cerca de un millón adicional para cubrir plazas de personal cuidador en aquellos centros que lo requieran.

Según el Bloque, la situación actual demuestra que los centros educativos continúan teniendo dificultades para ofrecer una atención adecuada, una problemática que consideran persistente y que afecta tanto a colegios urbanos como del ámbito rural. El responsable comarcal del BNG, Xoán Blanco, sostiene que estas carencias repercuten directamente en el alumnado e incrementan la carga de trabajo del profesorado: «non se pode desasistir aos centros educativos sexa cal sexa a súa localización, polo que isto implica a nivel de inclusión e de sobrecarga do resto dos docentes, que deben atender necesidades especiais con rateos que non llo permiten e extralimitándose nas súas labores». Añade, además, que «non é de recibo que dende a Consellería menosprecen as necesidades do alumnado e as solicitudes das familias (…) estamos diante dunha discriminación da que dende o Bloque Nacionalista Galego nunca imos ser cómplices».

El BNG recuerda que la comarca arrastra desde hace años protestas de ANPAS y profesorado por la falta de personal especialista, como ocurrió en el CEIP Cerdeiriñas de Piloño o, más recientemente, en centros como el CEIP Figueiroa, O Foxo o el IES García Barros. Para la formación nacionalista, estas enmiendas permitirían garantizar la atención educativa «con independencia da localización dos centros» e impedir que el alumnado con necesidades específicas quede desatendido.

Para A Estrada

En su rama local, la formación nacionalista, encabezada por Xoán Reices, acusa a la Xunta de excluir a A Estrada de inversiones clave en los presupuestos de 2026 y presenta sus propias enmiendas. Entre las partidas planteadas destacan: 600.000 euros para la concentración parcelaria de Souto, 750.000 para la creación de un centro de hemodiálisis y 200.000 para la recuperación de la Torre y el Pazo de Guimarei. También incluye mejoras viarias.