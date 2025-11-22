El BNG muestra su rechazo a una planta de biogás en Agolada

El BNG de Agolada llevará una moción al próximo pleno en el que insta al Concello a postularse en contra de una planta de biogás que afectaría a terrenos de Artoño, Amance, Eidián, Berredo y Borraxeiros.

El Bloque explica que la empresa promotora «está realizando visitas insistentes, haciendo ofertas y presionando para comprar parcelas». La portavoz, Susana Tato, añade que desde el gobierno local no se ofreció información oficial ni sobre este proyecto ni sobre reuniones con la empresa responsable. Apunta que una planta de biogás puede causar «impactos ambientais, sociais e económicos moi significativos, como emisións de cheiros, incremento do tráfico pesado ou risco de contaminación da auga». Por ello, solicita en la moción que se suspendan las licencias urbanísticas y cualquier habilitante municipal para la producción de biogás o de biometano. Esta suspensión durará un año, prorrogable hasta el tope legal permitido. El Concello tiene que ampliar, por otra parte, la distancia mínima a núcleos hasta los 10 kilómetros.