A Bandeira, más cerca de Pol Calvo y Natalia Barone
El colegio Ramón de Valenzuela, finalista en un concurso contra el acoso escolar basado en la canción «Aquí pintamos todos»
El alumnado de quinto de Primaria del CEIP Ramón de Valenzuela se proclamó este viernes ganador en la tercera categoría (de cuarto a sexto) del concurso Canta y baila contra el bullying que convocan la empresa Giotto y la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Las otras tres categorías corresponden a Infantil, primero a tercero de Primaria y ESO.
Los centros que participaron en el certamen debían interpretar el tema «Aquí pintamos todos», que interpretan Natalia Barone y Pol Calvo. Ella quedó como finalista del programa televisivo de talentos Idol Kids en 2022, el certamen que ganó el joven. Con su coreografía y la interpretación de la letra, los estudiantes de A Bandeira ya consiguieron, con este primer premio, un lote de material escolar valorado en 400 euros. Pero este martes, día 25, si su vídeo resulta ganador entre las cuatro categorías, podrán recibir la visita de los dos cantantes y de la creadora de contenido Nadia Villaplana, que cantarán el tema con toda la comunidad educativa.
La tutora de la clase, Elisa López, explica que los 18 participantes se repartieron el trabajo, de forma que unos se encargaron de la coreografía y otros de cantar. Trabajaron incluso durante los recreos en una pieza que muestra cómo los compañeros integran y apoyan a una alumna mulata que padece una situación de acoso. La letra incide además en el papel de los profesores para evitar estas situaciones. Los alumnos están muy concienciados desde la charla de Eloy Moreno, autor del libro Invisible, hasta el punto de que están rematando la lectura en voz alta de este volumen y quieren continuar con la segunda parte, Redes.
