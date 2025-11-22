El acto de los Lalinenses do Ano será el 26 en el consistorio
REDACCIÓN
El departamento municipal de Cultura de Lalín avanzó algunos de los principales actos que se llevrán a cabo durante el próximo mes de diciembre. La programación arrancará el 4 con el estreno en el Museo (20.00 horas) de la muestra de grabados Os traballos de Hércules. El 7 (Salón Teatro, 18.00) se proyectará la película Antes de nós y el 13 en el mismo escenario e idéntica hora será el Festival de Panxoliñas de la Coral de Lalín.
En el Arena (20.00) la Banda de Vilatuxe ofrecerá el 25 su concierto navideño y al día siguiente en el consistorio (20.00) tendrá lugar el acto de los Lalinenses do ano. La Banda de Lalín ofrecerá su concierto de Fin de Año en el Arena el día 27 a las 20.00 horas y el 29 (18.00 en el Salón Teatro) se representará el musical El Grinch, cuyas entradas se ponen a la venta a partir del lunes.
