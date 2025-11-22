El 9% de las pensiones de las comarcas son casos de incapacidad permanente

La Seguridad Social asume mensualmente el abono de 21.147 pensiones en las comarcas, dato correspondiente al pasado mes de octubre, que rebaja en algo menos de un centenar los subsidios en vigor a comienzos del presente año. El organismo estatal analiza periódicamente las pensiones dentro de los principales grupos y de este informe se desprende que las de incapacidad permanente representan ya algo más del 9 por ciento del total, con 2.030. Triplican a las de orfandad y son algo menos de la mitad que las rentas correspondientes a las de viudedad.

Esta media, de exactamente el 9,6%, es superada en municipios como Lalín y Silleda (en ambos casos son más del 10 por ciento de los subsidios totales) y también en Agolada, Rodeiro y Dozón. A Estrada es el municipio con más pensiones en vigor de la Seguridad Social, con 6.716, de las que 629 corresponden a personas que padecen una incapacidad permanente. En Lalín representan también 629, pero sobre un total de 5.825, mientras que en Silleda son 292 de 2.883. En Vila de Cruces hay 182 personas que mensualmente obtienen ingresos por un subsidio de incapacidad y un total de 1.983. En Agolada Rodeiro son 94 de 1.071 y 90 sobre 929 en Agolada, con 39 casos de un censo absoluto de 394 pensionistas en Dozón. Forcarei es el concello donde las rentas de incapacidad permanente tienen un menor peso sobre el total de los subsidios pues constan 75 de 1.346.

Las pensiones por jubilación son, evidentemente, las más numerosas y a este segmento corresponden el 62,7 por ciento del total o, lo que es lo mismo, 13.269 de las 21.147 en vigor. La relación por municipios es la que sigue: Lalín (3.623), Silleda (1.842), Vila de Cruces (1.207), Rodeiro (675), Agolada (576), Dozón (247), A Estrada (4.224) y Forcarei (875).

Además, en las comarcas existen 4.980 personas perceptoras de subsidios por viudedad, otras 604 por orfandad y 248 por lo que se denomina técnicamente favor familiar.

Como indicamos con anterioridad, las pensiones de la Seguridad Social en el área suman 21.147 y la mayor parte tienen entre sus perceptores a personas que rebasan los 65 años, mientras que los que están por debajo de esta franja de edad representan el 14%, con exactamente 2.923 casos.

En lo que respecta a las retribuciones medias, ninguno de los concellos de las comarcas se acerca a los 1.183 euros mensuales que promedia la provincia. Las rentas más elevadas se registran en Vigo, Bueu, Marín, Nigrán, Pontevedra, Mondariz-Balneario, Baiona, Cangas, Gondomar, O Porriño y Mos (todos por encima de los 1.200 euros), con municipios de las comarcas a la cola como Dozón (768), Rodeiro (748) y Forcarei (731) que ocupan los tres últimos puestos. En Lalín son 915 euros, Silleda (866), Vila de Cruces (854), Agolada (855), A Estrada (922) y Cerdedo-Cotobade (982).