Somoza: «O orzamento sobe grazas ao sobrepago do IBI»

«Non é mellor actualizar os orzamentos que realizar uns novos, nin se fai por operatividade, senón polos graves desacordos entre os dous alcaldes». Así de tajante se manifiesta la portavoz del PP de Rodeiro, Cati Somoza, sobre la convocatoria del pleno que convocó el bipartito para este viernes (a las 10.00 horas) con la intención de prorrogar las cuentas de 2017 con modificaciones en la mitad de sus partidas.

Somoza, sobre este incremento en los distintos capítulos, recuerda que es posible gracias «aos 200.000 euros do sobrepago do Imposto de Bens Inmobles (IBI) no marco da suba brutal que lles están metendo aos veciños, e grazas tamén aos 365.000 euros de remanente, polo que estimamos que xa teñen case a cero os 1,6 millóns de euros que lle deixou o anterior goberno do PP» en 2023.

La líder de la oposición le recuerda al bipartito que conforman PSOE y Rodeiro que prometieron aprobar unos presupuestos actualizados en ese año, cuando conformaron equipo de gobierno. En lugar de tener unas cuentas aprobadas «en tempo e forma», en la sesión plenaria de hoy «vai debatirse a enésima prórroga das contas públicas, diferentes modificacións e suplementos de crédito para tapar todos os buratos e ata 17 pagos de facturas e axudas reparadas por Secretaría-Intervención». Son facturas y ayudas para fiestas, eventos, actuaciones, trofeos y asistencias técnicas cuya concesión «viola a lexislación, xa que se trata de acudas públicas agochadas e que non están suxeitas aos principios de publicidade e concorrencia», como figura en el informe de Intervención, apunta la portavoz del PP.

Menos gasto en Cultura

Somoza recuerda, como señaló el propio Lamazares, que la subida en la partida de Cultura en 20.000 euros aún deja la cifra por debajo de los 95.000 que destinó el PP en 2019, «o que amosa a súa aposta nula por esta área». Añade que los 80.000 euros a mayores para caminos cubrirán «menos dun quilómetro e medio».