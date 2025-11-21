Silleda y Dozón acogen aulas del programa +Reto Dixital

El programa provincial +Reto Dixital ofrece distintas sesiones a los vecinos de Silleda y Dozón para aprender realizar trámites a través del móvil o del ordenador de forma sencilla y segura.

En Silleda, el Centro Social dos Maiores acoge hoy un taller sobre el manejo de la tarjeta sanitaria del Sergas (de 16.30 a 19.00 horas), que volverá a impartirse mañana sábado, de 10.00 a 12.30. La segunda aula aborda las sedes electrónicas los días 24 y 26, en ambas jornadas en horario de 16.30 a 19.00 horas, por último, el viernes, también en ese horario vespertino, el aula se centra en la administración electrónica, que se repetirá el 29 pero de 10.00 a 12.30 horas. Las sesiones en Dozón sobre el Sergas serán los días 1 y 2 de diciembre, de 17.00 a 19.00 horas; y sobre las redes sociales, también en ese horario, los días 4 y 5. Se impartirán en el local de la antigua Cámara Agraria.