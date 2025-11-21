El PSOE solicita la reparación para 13 represaliados en Lalín

El PSdeG-PSOE de Lalín solicita la declaración de reparación y el reconocimiento personal de los concejales y funcionarios municipales que sufrieron represalias en 1936. Coincidiendo con la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, el PSdeG-PSOE de Lalín presentó una moción para solicitar al Concello que inicie el expediente administrativo ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para obtener la declaración de reparación y el reconocimiento personal de los concejales y funcionarios municipales que sufrieron represalias tras el alzamiento militar de 1936.

En su comparecencia ante el antiguo Concello, la secretaria xeral del PSOE de Lalín, Alba Forno, detalló la iniciativa y subrayó su carácter democrático e histórico: «Nos encontramos hoy (por ayer) en una fecha muy significativa, el 20 de noviembre, fecha en que se conmemora el 50 aniversario de la muerte de Franco. Es, por tanto, una fecha que simboliza el inicio de la democracia de la que hoy disfrutamos». Forno destacó el carácter institucional y apartidista de la iniciativa: «Esto no tiene que ver con ideologías ni con ser de derechas o de izquierdas. Se trata de ser demócratas. Es un acto de unidad, memoria y dignidad hacia las víctimas y sus familias, en este caso, funcionarios y representantes públicos. Lo hacemos tendiendo la mano a todos los partidos, en particular al PP, que ya nos votó en contra de iniciativas similares. Sólo queremos defender la democracia bajo el manto de la unidad y cumplir con la ley. Queremos que sea un gesto del actual concello hacia las mismas personas que eran concejales o trabajadores municipales en 1936 y que fueron perseguidas y asesinadas injustamente por defender la legalidad democrática».

Relación

La moción incluye una relación de 13 concejales y funcionarios del Concello de Lalín represaliados, documentada por el historiador local Manuel Igrexas. Se trata de los concejales y alcaldes Manuel Ferreiro Panadeiro, Jesús Golmar Rodríguez, Luis Frade Pazos, Antonio Jar Dobarro, José Blanco Otero, Marcelino García Villar e Julio Calviño Friol. Y los funcionarios municipales Xesús Froiz Gómez, José Crespo Torres, Benito Fernández Balboa, Eliseo Garra Lalín, Ramiro Granja González e Fernando Goyanes Goyanes.

«La mejor manera de honrar a estos vecinos de Lalín es reconocer su dignidad y pedir su reparación con la unidad de toda la corporación», concluyó Forno.