Moli y Fins, mano a mano

El chef estradense del Faro Gastro (Talaso Atlántico), Javier Fins, vuelve a celebrar un “4 manos”. Será una propuesta que tendrá lugar el próximo jueves, 27 de noviembre, contando con el chef dezano Diego López, “Moli”, responsable de las cocinas del restaurante La Molinera, de Lalín.

Fins comparte con Moli su origen, ya que ambos son naturales de la misma zona, pero también la pasión por el producto gallego y una visión de la cocina basada en la autenticidad y la evolución desde la raíz. Ambos tienen previsto ofecer un menú efímero que solo se podrá disfrutar el día del evento donde combinarán el producto atlántico con los sabores más tradicionales de la cocina gallega de interior.

Diego López, más conocido como Moli, se formó durante años en Casa Solla para volver al restaurante familiar de Lalín. Se trata de un espacio emblemático conocido por su cocido y por su defensa de la gastronomía más pegada a las tradiciones. Desde allí ha sabido renovar la cocina del interior de Galicia con un lenguaje propio.

Diego López, “Moli”. / Cedida

Por su parte, Javier Fins, al frente de los fogones del Faro Gastro desde hace más de una década, ha consolidado una propuesta gastronómica profundamente ligada al mar Atlántico a pesar de ser de tierra adentro. Su cocina se caracteriza por la utilización de producto local, el respeto al mar y la incorporación de elementos propios del entorno, como el agua marina o las algas.

El encuentro contará con un maridaje de la bodega Attis, y estará compuesto por ocho platos y siete vinos. Será una experiencia gastronómica única, pensada para disfrutarse solo esa noche, en un entorno privilegiado frente al Atlántico.

Javier Fins elaborará tres platos inspirados en el mar: “Erizo de mar y atún rojo”, “Ravioli de setas en jugo de champiñón, yema y trufa” y “Kokotxas de merluza al pil pil ajo tostado y piparras”. Los salados de Moli serán “Navaja en escabeche y oreja”, “Cazuela de verduras de temporada con un caldo meloso de cocido y foie” y “Cacheira glaseada y tubérculos”. Los postres que cerrarán la cena serán “Lima limón albahaca”, de Moli, y “Flan muy muy cremoso de huevo”, de Javier Fins.

Javier Fins / Cedida

El precio del menú será de 75 euros por persona, con plazas limitadas y reservas disponibles directamente a través del Faro Gastro.

Entre dos cocinas

Con esta nueva cita, el Faro Gastro continúa su ciclo “4 Manos”, una iniciativa que busca tender puentes entre distintas cocinas gallegas y consolidar al Baixo Miño como un destino gastronómico de referencia. Tras el éxito de la edición anterior con Pepe Solla, este encuentro con Diego López “Moli” refuerza la apuesta del restaurante por el talento local, la colaboración y el respeto por el producto.