Marta Sixto Tejo será la (in)Visible de noviembre

El Concello de Silleda nombrará a la fiscal Marta Sixto Tejo (in) Visible del mes de noviembre, dentro del programa de la Concellería de Igualdade que visibiliza la labor de las mujeres referentes del municipio. La distinción tendrá lugar el próximo sábado, día 29, a las 19.00 horas en el salón de actos del consistorio. El reconocimiento se enmarca, además, en los actos del 25-N, pues destaca el papel que desempeñan los profesionales de la justicia en la defensa de los derechos de las víctimas de violencia sexista.

Marta Sixto Tejo nació en 1976, en el seno de una familia que desarrolló su actividad empresarial en la villa de Silleda durante más de 30 años. Sus padres aún residen en el municipio, y esta fiscal apunta que «de Trasdeza gárdoo todo: os recordos da infancia, os veráns e a tranquilidade que me acompañou durante os anos máis duros de estudo».

Tras licenciarse en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en 1999, encaminó su futuro laboral hacia la administración de justicia, preparando las oposiciones de acceso a la carrera fiscal. En junio de 2007 Marta Sixto aprobó los exámenes y, tras un periodo de formación en Madrid y de prácticas en Santigo, tomó posesión como abogada fiscal en la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. En 2010 regresó a Galicia para incorporarse a la Fiscalía del Área de Santiago, donde sigue ejerciendo. En estos 18 años ascendió a la categoría de fiscala (en 2015), impartió conferencias sobre violencia de género, colaboró con el Máster de Avogacía da USC y preparó a personas opositoras. Desde junio de 2024, esta silledense coordina la sección civil de la Fiscalía de Santiago.

Presencia femenina

Sobre el papel del Ministerio Fiscal, Marta Sixto señala que «non é só quen acusa, tamén protexe ás persoas máis vulnerables, como as vítimas, os maiores, aos cidadáns con discapacidades ou os menores de idade, e vela polos seus dereitos». Anima a las nuevas generaciones a perseguir sus metas y recuerda que en la actualidad «máis do 66% da carreira fiscal está formada por mulleres, un avance social importante no que debemos seguir traballando».