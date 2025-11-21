María Batán competirá en la final del nacional de coctelería

La lalinense María Batán continúa mostrando su nivel en el LXX Campeonato de España de Coctelería que se celebra desde el lunes en Mallorca. La profesional, que ya había ganado la prueba Mai Tai By Ron Planterai, se clasificó para la final absoluta del certamen en el que estaba previsto concurase junto a otros nueve compañeros. Entre los finalistas está la también gallega Sonia García.

Los mejores de esta competición de la isla balear buscan una plaza en cocktail sparkling clasificatoria para el mundial que se celebrará en 2026 en Macao.