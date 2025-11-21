Lalín acoge un curso gratuito de prevención de riesgos laborales

La concejalía de Emprego de Lalín informa que la Fundación Laboral da Construcción tiene previsto impartir en el municipio un curso gratuito de nivel básico sobre prevención de riesgos laborales en la construcción, con una duración de 60 horas. El curso se llevará a cabo de forma presencial y tendrá un máximo de 25 plazas. Comenzará a principios de diciembre y tendrá una duración de diez días laborables, repartidos en dos semanas, de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas.

Las personas interesadas en este seminario deberán anotarse en el Concello de Lalín antes del viernes 28 de noviembre, siguiendo un estricto orden de inscripción. Para más información, pueden contactar con el área de Emprego del Concello de Lalín llamando al teléfono de información 986 787 060, extensiones 2070 y 2075.