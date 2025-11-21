Gala benéfica en el Salón Teatro para concienciar sobre la ELA

El Salón Teatro de Lalín acogerá el 13 de diciembre, a partir de las 20.30 horas, una gala benéfica para concienciar sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El evento cuenta con un extenso programa lleno de actividades organizado por la monitora deportiva lalinense Alba Iglesias, en colaboración con el club Kung Tai y el Concello de Lalín. La cita lalinense es en favor de la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela).

Una charla informativa a cargo de personal perteneciente a Agaela abrirá la gala, que será seguida de exhibiciones de zumba fitness, kids y step; hipopresivos; kung fu infantil, juvenil y adultos; pilates, cardiobox, tai chi, gimnasia para mayores de 65 años y baile. La organización también anuncia una serie de sorteos entre los presentes en el acto. La entrada es gratuita con invitación. Las invitaciones se recogerán en el Centro Wellness Alba Iglesias y los donativos serán destinados a la asociación Agaela.

Cabe recordar que la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que destruye las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, lo que impide que los mensajes lleguen a los músculos voluntarios. Esto provoca una debilidad muscular progresiva que lleva a la atrofia (desgaste muscular) y, finalmente, a la pérdida de la capacidad de mover los músculos para caminar, hablar, tragar y respirar. En Galicia hay unas 300 personas afectadas.