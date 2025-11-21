ExpoBus se convierte en el escaparate de modelos híbridos y de hidrógeno

La IV Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, ExpoBus Iberia 2025, arrancó este jueves en el recinto de la Feira Internacional de Galicia Abanca, con 132 firmas expositoras de 23 países. Cada marca muestra sus vehículos más novedosos, desde modelos consagrados con interesantes innovaciones hasta nuevos autobuses que son 100% eléctricos, híbridos, con motor de hidrógeno o autónomos. Los asistentes también pueden contemplar las últimas novedades en equipamiento, sistemas, servicios y soluciones tecnológicas para las flotas de las empresas de transporte de viajeros y sus profesionales.

Un grupo de personas contempla autobuses de época. | Bernabé/Javier Lalín

ExpoBus remata mañana sábado. A la jornada inaugural acudió el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que hizo un recorrido por los distintos stands acompañado por la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, y el portavoz local del PP, Ignacio Maril. Durante su intervención, Diego Calvo hizo hincapié en la apuesta de la Xunta por una transporte «público, moderno, de calidade, eficiente e accesible». El gobierno autonómico en los últimos años logró que «o 97% dos galegos teña unha parada de autobús interurbano a menos dun quilómetro do seu domicilio».

El conselleiro añade que la inversión anual permitió multiplicar por cuatro el número de líneas hasta las 3.600, a la vez que triplica las paradas para llegar a las 59.000 y aumenta en un 60% las frecuencias, alcanzando los 2,3 millones. Calvo mencionó las bonificaciones que impulsó la Xunta para emplear el transporte público y que están cofinanciadas por el Estado, como la Tarxeta Xente Nova y la Tarifa +65, para menores de 21 años y mayores de 65, respectivamente.

Concurso de mejor chófer

El área expositiva que recorrió la comitiva política se completa con distintas actividades, como las primeras pruebas del concurso Mejor Conductor/a de Autocares, que se internacionaliza en esta edición. Más de 50 chóferes se enfrentan a pruebas de habilidad, anticipación, suavidad y hábitos en un circuito diseñado para la prueba. Los premios se entregarán mañana a las 14.00 horas.

Por su parte, el ciclo de conferencias que arrancó con los certificados de ahorro energético, CAEs, y su aplicación en el transporte de viajeros por carretera. Emérito Freire, director del Departamento de Coordinación de Eficiencia Enerxética del Instituto Enerxético de Galicia, explicó qué son estos certificados, y Rodrigo López, responsable de Eficiencia Energética de STX Group, presentó el proyecto de las Fichas CAEs para Transporte Regular al Trabajo (RUE).

La Asociación Nacional de Empresarios de Transporte en Autocares, Anetra, fue la encargada de organizar estas charlas y una posterior mesa redonda, mientras que Juan Manuel Gayo, director de la Asociación de Empresas de Autocares Direbús, explicó las consecuencias del dumping social. Esta competencia desleal se basa en que empresas extranjeras, con la excusa de haber realizado un circuito internacional, proceden a realizar servicios de transporte nacional tras hacer presupuestos muy por debajo de los que pueden acometer empresas españolas. La primera jornada de ExpoBus Iberia cerró sus conferencias con ejemplos de empresas familiares que se enfrentaron a la decisión de vender a terceros o de continuar con su labor.