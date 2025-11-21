A Estrada instalará el colector marrón a mediados de diciembre

Mañana arranca la campaña de sensibilización dirigida a explicar la implantación del contenedor marrón en A Estrada, destinado a la recogida exclusiva de residuos orgánicos. La nueva fracción, conocida como el «quinto contenedor», llegará a las calles de la localidad a mediados del mes de diciembre y su presentación incluirá acciones informativas a pie de calle, así como visitas puerta a puerta dirigidas a establecimientos que generan grandes cantidades de materia orgánica.

El concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, destacó que la iniciativa responde a las nuevas exigencias en materia de gestión de residuos marcadas tanto por la Unión Europea como por la Xunta de Galicia. «Para cumplir con la legislación vigente es fundamental que definamos nuestro modelo de gestión y avancemos hacia un sistema más sostenible», señaló. En este sentido, el contenedor marrón, que estará cerrado para asegurar una correcta separación, busca concienciar a la población sobre la importancia de depositar únicamente residuos orgánicos.

La campaña arrancará este sábado con una carpa informativa instalada en el entorno del Novo Mercado, en horario de 10.30 a 13.30 horas, identificada con el lema ‘Ti tes a chave’. Allí, los vecinos podrán conocer el funcionamiento del nuevo contenedor y resolver dudas sobre qué tipo de residuos deben depositarse en él. Paralelamente, el Concello iniciará un programa de visitas puerta a puerta para informar a negocios del municipio –especialmente hostelería y comercio– sobre la correcta utilización del contenedor marrón.

Las acciones divulgativas continuarán en las próximas semanas. El miércoles 26 de noviembre la campaña se trasladará a la Rúa Calvo Sotelo, en horario de mañana y tarde, y volverá a la Praza do Mercado el sábado 29. El resto de fechas serán anunciadas a través de las redes sociales y de la web municipal. Asimismo, en caso de mal tiempo, las actividades se reubicarán en la Praza de Abastos o en las Galerías San Antón.

En cuanto al tipo de residuos que deben depositarse en el contenedor marrón, el Concello recuerda que está reservado para restos de fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras de marisco y frutos secos, restos de pan, posos de café, bolsas de infusiones, papel de cocina, restos de plantas y otros residuos orgánicos. Por lo tanto, no deben depositarse envases, plásticos, compresas, pañales, bastoncillos de algodón ni otros residuos no biodegradables.

Paralelamente, la administración municipal ha puesto en marcha una campaña de compostaje doméstico mediante la cual se distribuirán 500 composteros a viviendas unifamiliares, acompañados de un kit que incluye aireador, cubo específico para la recogida de restos orgánicos, una red antirroedores y un manual práctico. Los composteros, de 400 litros de capacidad, deben colocarse en el exterior de la vivienda, en una zona sombreada y protegida, preferiblemente sobre tierra para favorecer la actividad de los microorganismos.

Podrán solicitarlos aquellos vecinos que residan en viviendas aisladas con parcelas o huertas de al menos 25 metros cuadrados, a través del teléfono municipal o mediante formulario online. En esta línea, cabe destacar que el compostaje doméstico permite recuperar una práctica tradicional del rural gallego de forma más higiénica, eficiente y sostenible.