Día de los Derechos de la Infancia en el CEIP de Agolada
El CEIP de Agolada conmemoró ayer el Día de los Derechos de la Infancia con una marcha reivindicativa entre el colegio y la Praza do Concello. En este enclave, el alumnado colocó guirnaldas decoradas con fotografías de sus bocas expresando distintas emociones, a modo de símbolo de las voces de la infancia y de la necesidad de escucharlas.
