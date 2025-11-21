Cuatro de cada cien turismos carecen de la inspección técnica obligatoria

Cuatro de cada cien turismos de las comarcas circulan sin la inspección técnica obligatoria. Son las conclusiones que se desprenden el informe de la Dirección General de Tráfico (DGT) que, correspondiente al pasado ejercicio, indican un mayor grado de cumplimiento de los conductores de Deza y Tabeirós-Montes, una vez que la proporción solía rebasar con creces el 5%. A estos 1.707 automóviles que carecen de ITV en vigor habría que sumar 730 motocicletas y 1.678 vehículos más que no figuran bajo un epígrafe concreto.

En lo que respecta a la relación de automóviles sin esta preceptiva verificación técnica para poder circular por la vía pública, estradenses y forcaricenses son los más cumplidores al situarse la media en estos concellos en el 3,6% de su parque de turismos, proporción que aumenta hasta el 5,3 en Agolada y alcanza el 6,2 por ciento en Dozón. La relación de turismos sin ITV por ayuntamientos es esta: Lalín (507), Silleda (264), Vila de Cruces (160), Rodeiro (72), Agolada (96), Dozón (42), A Estrada (483) y Forcarei (83).

La proporción de motocicletas sin inspección es mucho más elevada y en las comarcas la media se sitúa en el 21 por ciento, con 219 unidades en Lalín, 104 en Silleda, 69 en Vila de Cruces, 32 en Rodeiro, 36 en Agolada y 25 en Dozón. En A Estrada los censos oficiales apuntan a que son 206 y 39 en Forcarei. La DGT también elabora evaluaciones sobre la antigüedad media de los turismos en circulación, que oscila entre los menos de 14 años en Lalín y A Estrada hasta los casi 15 de Agolada y Dozón.

Por otro lado, el parque de las comarcas está compuesto por 1.262 ciclomotores, 3.469 motocicletas, 42.187 turismos, 4.240 furgonetas y 4.057 camiones. El mayor número de unidades a motor se encuentra en A Estrada (18.200) seguido de Lalín (17.505), mientras que en Dozón la suma absoluta de toda clase de vehículos se queda en 982.