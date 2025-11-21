Cortan la calle San Paio al tráfico debido a las obras de peatonalización
REDACCIÓN
A Estrada
La Rúa San Paio permanece cortada desde ayer por la tarde debido a las obras de remodelación y peatonalización que se están acometiendo en la zona. Desde la Praza de Galicia no se podrá acceder a esta calle ni estacionar, o circular en sentido descendente, quedando solo disponibles las rutas hacia O Cruceiro o la Avenida de América. Se instalarán avisos para advertir del cierre, que solo permitirá el acceso a garajes mediante una entrada alternativa por Antón Losada Diéguez. Además, los contenedores de basura serán trasladados temporalmente hacia la Praza de Galicia.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- El outlet portugués de Vila do Conde abre su gran ampliación con 31 nuevas tiendas
- Davila 18/11/2025
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- La dura vida lejos de Vigo
- DisCamino se despide con dolor de su creador, «Gerardiño» Fernández