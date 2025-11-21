Cortan la calle San Paio al tráfico debido a las obras de peatonalización

La Rúa San Paio permanece cortada desde ayer por la tarde debido a las obras de remodelación y peatonalización que se están acometiendo en la zona. Desde la Praza de Galicia no se podrá acceder a esta calle ni estacionar, o circular en sentido descendente, quedando solo disponibles las rutas hacia O Cruceiro o la Avenida de América. Se instalarán avisos para advertir del cierre, que solo permitirá el acceso a garajes mediante una entrada alternativa por Antón Losada Diéguez. Además, los contenedores de basura serán trasladados temporalmente hacia la Praza de Galicia.