El Concello habilita estacionamiento ante las farmacias del casco urbano

El Concello de A Estrada habilitará en las próximas semanas plazas de estacionamiento de uso exclusivo frente a cada una de las ocho farmacias del casco urbano. El objetivo de la medida es facilitar que las personas que necesiten adquirir medicación –especialmente quienes presentan movilidad reducida, edad avanzada o acuden enfermas al servicio de guardia– puedan acceder de forma rápida y ágil a estos establecimientos sanitarios.

Cada farmacia contará con una plaza reservada lo más próxima posible a su entrada, marcada con pintura verde y una cruz blanca, símbolo tradicionalmente asociado al servicio farmacéutico. El tiempo de estacionamiento quedará limitado a diez minutos, con el fin de garantizar la rotación de los vehículos y asegurar que puedan beneficiarse de la medida el mayor número posible de usuarios.

Según explica el gobierno local, la creación de estas plazas responde a una demanda que el sector farmacéutico ha trasladado en varias ocasiones. Aunque las farmacias son negocios de titularidad privada, el Concello recuerda su papel esencial en la prestación de un servicio público de primera necesidad. Una singularidad que la experiencia vivida durante el confinamiento puso de manifiesto, ya que las farmacias permanecieron abiertas incluso durante los momentos más estrictos.

«Entendemos que es un colectivo prioritario por el servicio que presta, ligado a una cuestión tan importante como la salud», señaló el alcalde, Gonzalo Louzao, durante la reunión mantenida con los responsables de estos establecimientos, a lo que añadió que la decisión se adoptó tras evaluar los espacios disponibles junto a la Policía Local: «Aquí lo que priorizamos fue pensar en el usuario, no en la comodidad de las farmacias, sino en que el establecimiento esté próximo y resulte servicial para quienes más lo necesitan».

El Concello admite que los procesos de humanización y peatonalización acometidos en los últimos años han reducido el número de plazas de estacionamiento en el centro urbano o las han desplazado hacia zonas disuasorias. De este modo, la nueva medida pretende compensar esa limitación y facilitar el acceso de los usuarios que requieren una parada breve y urgente.

Así pues, el jefe de la Policía Local, Javier García, detalló a los farmacéuticos la solución prevista para cada establecimiento y adelantó que las plazas se pintarán tan pronto como las condiciones meteorológicas lo permitan, ya que es imprescindible que el firme esté completamente seco. Además, García explicó que el uso de las plazas estará vigilado por agentes municipales.

Finalmente, el Concello considera que el límite de diez minutos es un plazo prudente para la compra de medicación pautada, con el se busca evitar ocupaciones prolongadas y favorecer que estas plazas cumplan su función de acceso rápido y rotación constante.