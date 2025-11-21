Comienzan en el rural de Lalín las charlas por la gestión de biorresiduos
REDACCIÓN
Lalín
La concejala de Medio Ambiente de Lalín, Raquel Lorenzo, valoró positivamente el arranque de la campaña Eu son do Marrón, que tiene como objetivo fomentar la recogida y el compostaje de residuos orgánicos en las parroquias del municipio. Las sesiones dieron comienzo en Filgueira y Prado, tras las que se repartieron 30 composteros a los vecinos.
El técnico municipal de Medio Ambiente, José Manuel Méndez, explicó a los presentes las ventajas del compostaje doméstico y aportó a los presentes recomendaciones prácticas para el uso correcto dos composteros.
