Campaña del 25-N con un puesto en Agolada

La Praza do Concello de Agolada se suma este martes a las numerosas actividades de conmemoración del 25-N, Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Habrá un puesto a pie de calle en la Praza do Concello, de 10.00 a 14.00 horas.

