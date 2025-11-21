El BNG lleva a pleno un paquete de medidas para atraer gente joven
Tato propone un plan de vivienda, apoyo al emprendimiento y mejora de internet
REDACCIÓN
El BNG de Agolada llevará al próximo pleno una moción que permita atraer y fijar gente joven en el municipio. La portavoz del partido, Susana Tato, alerta de que la continua pérdida de población compromete servicios públicos, la actividad económica y la vida comunitaria del ayuntamiento. Por eso, la moción incluye medidas como un Plan Municipal da Mocidade, un programa de vivienda específico para este tramo de edad y apoyo tanto al emprendimiento como al teletrabajo.
El Plan Municipal da mocidade obliga a crear un grupo local de trabajo que diseñe este proyecto en un plazo máximo de seis meses. Sobre la vivienda disponible para los jóvenes, el BNG insta al Concello a realizar un inventario de viviendas municipales y privadas en desuso, incluidas las antiguas casas de los maestros, para destinarlas a vivienda juvenil, dotándolas de incentivos fiscales y bonificaciones. La gente joven que desee permanecer o instalarse en Agolada debe tener además un espacio de trabajo en común, con conexión digital de calidad en todas las parroquias.
La moción del BNG menciona otras cuestiones como la mejora de servicios de transporte, de la escuela infantil y de las horas del Servizo de Axuda no Fogar. También es necesaria una programación estable para la juventud en música, deporte, tecnología o voluntariado. Se trata, según Tato, de «posicionar o municipio como un lugar atractivo para vivir, traballar e emprender».
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- El outlet portugués de Vila do Conde abre su gran ampliación con 31 nuevas tiendas
- Davila 18/11/2025
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- La dura vida lejos de Vigo
- DisCamino se despide con dolor de su creador, «Gerardiño» Fernández