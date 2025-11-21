El BNG lleva a pleno un paquete de medidas para atraer gente joven

El BNG de Agolada llevará al próximo pleno una moción que permita atraer y fijar gente joven en el municipio. La portavoz del partido, Susana Tato, alerta de que la continua pérdida de población compromete servicios públicos, la actividad económica y la vida comunitaria del ayuntamiento. Por eso, la moción incluye medidas como un Plan Municipal da Mocidade, un programa de vivienda específico para este tramo de edad y apoyo tanto al emprendimiento como al teletrabajo.

El Plan Municipal da mocidade obliga a crear un grupo local de trabajo que diseñe este proyecto en un plazo máximo de seis meses. Sobre la vivienda disponible para los jóvenes, el BNG insta al Concello a realizar un inventario de viviendas municipales y privadas en desuso, incluidas las antiguas casas de los maestros, para destinarlas a vivienda juvenil, dotándolas de incentivos fiscales y bonificaciones. La gente joven que desee permanecer o instalarse en Agolada debe tener además un espacio de trabajo en común, con conexión digital de calidad en todas las parroquias.

La moción del BNG menciona otras cuestiones como la mejora de servicios de transporte, de la escuela infantil y de las horas del Servizo de Axuda no Fogar. También es necesaria una programación estable para la juventud en música, deporte, tecnología o voluntariado. Se trata, según Tato, de «posicionar o municipio como un lugar atractivo para vivir, traballar e emprender».