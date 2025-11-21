Barreiro llena de colores el Cocido

La iconografía de José María Barreiro es un reflejo de su fuerte vínculo con Galicia, expresado a través de un lenguaje pictórico emotivo y un uso magistral del color que captura la esencia de la memoria y el paisaje galaicos. Ayer, el pintor forcaricense afincado en Cela (Bueu) dio a conocer su propuesta cartelista para la edición número 58 de la Feira do Cocido de Lalín, la tercera después de haber sido el autor de la primera edición y, también, del cartel del año 2010. José Crespo, alcalde de Lalín, y la concejala de Cultura, Begoña Blanco, arroparon al destacado artista para dar a conocer una composición colorista titulada «Gaiteiros de Lalín», que muestra un gaiteiro, una bailarina y un tamborilero junto a la muy reconocible caligrafía del autor.

El regidor municipal recordó durante la presentación que «é o terceiro cartel da Feira do Cocido que fai porque el foi o que fixo o primeiro. É unha honra que un pintor da súa dimensión nos honre con tres carteis desta feira». En este sentido, Crespo también manifestó que «os carteis que ten a Feira do Cocido eu podo asegurar que non hai ningunha feira en España que teña o nivel de cartelería que temos nós». Por esto, y aprovechando la ocasión, volvió a anunciar que «cando remate a Casa de Álvaro, alí faremos unha especie de museo do Cocido con carteis orixinais do que foi o cartel do Cocido». De igual forma, el alcalde de Lalín también adelantó que se realizarán unas 70 serigrafías del cartel de la Feira do Cocido de 2026 para ser entregadas como un detalle en forma de obsequio institucional a personalidades como pregoneros y demás. El pin del Cocido de 2026 también está diseñado por Barreiro y representa a una cerda, tal y como subrayó el regidor municipal.

Anécdota

Por su parte, y a petición del propio Crespo, Barreiro contó la anécdota del primer cartel de la feria del año 1968: «El alcalde «Licho» quería hacerle un museo a Laxeiro. Yo le había hecho un pequeño proyecto cerca de la iglesia de Lalín, que era donde tenía pensado hacer el museo. Entonces, Licho dijo que «vamos a hacer el primer cocido de Lalín». Y me dijo que tenía que hacerle el cartel. Y así fue. Pero estaba sin firmar porque la idea de Licho en ese momento era hacer un cartel para anunciar que íbamos a hacer un cocido y no se le dio la importancia que tiene hoy».

El acto celebrado ayer en la sala de prensa del Concello de Lalín incluyó el cuadro original que derivó en el cartel de la Feira do Cocido, apreciándose las habituales influencias del artista afincado en O Morrazo. Preguntado por su opinión en torno a la obra, Barreiro indicó que «yo creo que el cartel es muy atractivo y vistoso. Representa lo que es una fiesta gallega», en relación a las tres figuras que aparecen en clara actitud de celebración festiva. Al respecto, el autor añadió que «lógicamente, el Cocido de Lalín es una fiesta. La gente está contenta, viene a comer y quise darle un poco de ambiente de fiesta. El anterior también tenía algo de fiesta pero recordaba un poco más al Carnaval, en alusión al realizado en la edición de 2010. «Este no, es una fiesta donde no podía faltar un gaiteiro porque en todas las fiestas debe de haber uno para animarlas», concluyó.

El acto de ayer finalizó con el autor de Forcarei recordando su estancia en Argentina y su experiencia escaparatista porteña.