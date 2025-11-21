Aplazan las charlas del 25-N de Noelia Moreau

Las charlas previstas en Lalín en el marco de las actividades del 25-N, de Noelia Moreau, quedan aplazadas, según informan desde el Concello de Lalín. Los promotores de la iniciativa también indican que se comunicará una nueva fecha para su realización definitiva. Estaban previstas para hoy y, también, el lunes 24 de noviembre en el CEIP Xesús Golmar lalinense.