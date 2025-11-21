Aplazan las charlas del 25-N de Noelia Moreau
Las charlas previstas en Lalín en el marco de las actividades del 25-N, de Noelia Moreau, quedan aplazadas, según informan desde el Concello de Lalín. Los promotores de la iniciativa también indican que se comunicará una nueva fecha para su realización definitiva. Estaban previstas para hoy y, también, el lunes 24 de noviembre en el CEIP Xesús Golmar lalinense.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- El outlet portugués de Vila do Conde abre su gran ampliación con 31 nuevas tiendas
- Davila 18/11/2025
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- La dura vida lejos de Vigo
- DisCamino se despide con dolor de su creador, «Gerardiño» Fernández