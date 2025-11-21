Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 9.500 euros para el cáncer infantil

La gala solidaria que organizó a principios de mes la ANPA de Vila de Cruces recaudó 9.550 euros, que ya ha entregado a la Fundación Martín Álvarez Muelas y que servirá para continuar investigando contra el cáncer infantil que se llevó a la niña Lara García.

TEMAS

Tracking Pixel Contents