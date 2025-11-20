Vila de Cruces ya solo se abastece de agua del manantial de O Carrio

El Concello de Vila de Cruces indica que desde este martes el agua de la traída procede en exclusiva del manantial de O Carrio, tras las reparaciones en las tuberías. Durante estos días se están purgando las tuberías para eliminar cualquier resto de la acumulación de sedimentos, procedentes de la otra captación en el río Arnego.

Cruces añade que la empresa concesionaria, Espina y Delfín, realizó controles adicionales en distintos puntos de la red, tanto en depósitos como en grifos. Las muestras fueron remitidas a un laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), y los informes recibidos confirman que «a auga cumpre todos os parámetros microbiolóxicos e químicos establecidos pola lexislación. Nas análises máis recentes, a turbidez situouse entre 0,7 e 1,5 unidades nefelométricas de turbidez, valores por debaixo do límite legal de 2 para as augas das redes municipais». Espina y Delfín añade que, en cuanto a la presencia de la bacteria Clostridium perfringens, en la analítica del día 12 se registraron cero unidades formadoras de colonias por 100 mililitros. La firma anunció que continuará reforzando «los programas de autocontrol, incorporando parámetros físico-químicos y microbiológicos adicionales cuando sea necesario.

Para Xuntos, la analítica difundida por el BNG «non representa a rede municipal e nin sequera foi tomada por un técnico especializado, nin garante as condicións de seguridade. Tampouco indica con claridade de qué punto procede a mostra». Apunta, por otra parte, que el laboratorio de Mouriscade no está acreditado por la citada ENAC para evaluar agua de consumo humano. Por su parte, el colectivo Minas da Brea, de Fontao, realizó una analítica y en su caso los resultados alertan de presencia de 7 UFC/100 mililitros de coliformes, y su valor debería ser cero.