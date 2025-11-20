La Valedora admite la queja de la familia que reclama una parada de bus

La Valedora do Pobo admite a trámite la queja de la familia que vive en la aldea de A Ribeira, en Botos, para contar con una parada de autobús escolar que lleve a su hijo al CEIP de Vilatuxe. En la actualidad el niño, Manuel Adán Seijo, tiene que desplazarse a diario hasta la parada en las Casas dos Camineros, en Donramiro, a 4 kilómetros de distancia, para poder asistir a clases, dado que la zona en que reside no pertenece al CEIP Vicente Arias de la Maza, sino al Xesús Golmar, en el casco urbano. Esto se debe a que la parroquia de Botos divide su alumnado en uno u otro centro. De hecho, la madre del niño afectado, Lucía Seijo, explica que hay otros alumnos que decidieron formarse en Primaria en el centro que no les correspondía (no es obligatorio matricular a un niño o niña en un colegio determinado) y que tienen que desplazarse también a la hora de tomar el transporte escolar.

En el caso de Manuel Adán, a principios de este curso sí pudo coger el transporte más cerca de casa, pero Educación se aferró de nuevo a esa pertenencia al Xesús Golmar. El autobús pasa a unos 200 metros de su vivienda y, de contar con ese estacionamiento para el niño, no tendría que variar la ruta ni supondría un retraso en la hora de llegada al centro educativo, como aseguran sus progenitores. La familia reclama mayor apoyo tanto por parte del Concello como del ANPA, dado que esta parada podría facilitar la conciliación laboral.