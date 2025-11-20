Unha vintena de estradenses súmanse ao YoConecto
O taller busca fomentar o uso de ferramentas dixitais na xente maior
REDACCIÓN
Veciños e veciñas da Estrada comezan a interesarse polas novas formacións do programa YoConecto, unha iniciativa destinada a achegar o mundo dixital á cidadanía, con especial atención ás persoas maiores. O curso, impulsado pola Fundación Cibervoluntarios e financiado cos fondos Next Generation da Unión Europea a través do Ministerio para a Transformación Dixital, xa conta cunha vintena de persoas inscritas.
As sesións céntranse no uso de aplicacións informáticas e telefonía móbil, ofrecendo unha aprendizaxe práctica que permite superar barreiras tecnolóxicas e desenvolver habilidades básicas para o día a día. Entre os contidos destacan a realización de trámites coa administración (como pedir cita médica ou descargar recibos), o uso de aplicacións útiles, compras e operacións bancarias seguras en liña.
As clases impartiranse de forma presencial na Casa da Música, de 10.00 a 13.00 horas, en grupos reducidos e cunha metodoloxía sinxela e acompañada. Cada curso terá unha duración total de 12 horas, repartidas en catro sesións de tres horas. O calendario inclúe: YoConecto L4, iniciación ao mundo dixital para maiores de 18 anos (2, 4, 9 e 11 de decembro); YoConecto L1, apps para xestionar trámites en internet para maiores de 60 anos (20, 22, 27 e 29 de xaneiro); e YoConecto L1, banca dixital e compras seguras en liña (3, 5, 10 e 12 de marzo).
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Sigue la búsqueda de una lalinense de 53 años que padece brotes de demencia
- El outlet portugués de Vila do Conde abre su gran ampliación con 31 nuevas tiendas
- La aeronáutica gallega se rearma para el histórico salto productivo de Airbus