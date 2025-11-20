Silleda impulsa un «finde negro» en el comercio los días 28 y 29 de noviembre

El Concello de Silleda lanza la campaña Finde negro con corazón local 2025, destinada a dar visibilidad al comercio de proximidad, fomentar las compras en los establecimientos del municipio y proyectar una imagen conjunta que contribuya a fortalecer la economía local durante los días 28 y 29 de noviembre.

Durante esos días, cada compra realizada en los comercios participantes dará derecho a entrar en el sorteo de un vale de 100 euros, que se canjeará en establecimientos locales. Es un incentivo pensado para favorecer el consumo circular, manteniendo el gasto y el beneficio económico en el municipio. El Concello invita a todos los comercios a sumarse a esta iniciativa. Las adhesiones pueden formalizarse hasta el 21 de noviembre, enviando un correo a emprego@silleda.gal.

Los negocios adheridos estarán identificados con una imagen propia, a través de carteles y bolsas promocionales, para reforzar la percepción de unidad y visibilidad durante ese fin de semana. Se hará difusión conjunta en redes sociales para llegar al mayor número posible de consumidores y poner en valor el papel estratégico del comercio de proximidad.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, que presentó ayer la campaña con la concejala de Promoción Económica, Estefanía Taín, subraya que esta iniciativa «quere demostrar que o comercio de Silleda está vivo, é competitivo e ofrece un servizo próximo e de calidade, ademais de converterse nunha oportunidade real para impulsar a economía local e poñer en valor a forza dos nosos establecementos».

Más acciones

El Concello tiene en marcha otras actuaciones promocionales. En el tótem luminoso del programa provincial Da Túa Man, situado en la Rúa do Progreso, se proyectan imágenes de establecimientos locales a modo de reclamo. Si alguno no sale, puede solicitar su inclusión mediante un correo a la misma dirección.