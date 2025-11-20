Rodeiro lleva a pleno una prórroga de los presupuestos

El Concello de Rodeiro convoca para mañana viernes un pleno (10.00 horas) en el que abordará la prórroga de los presupuestos, con actualización en 26 de sus 60 partidas, así como la creación de una nueva. Los presupuestos de Camba están prorrogados desde 2017 pero, «á espera de concluir a Relación de Postos de Traballo impulsada polo actual executivo, é máis operativo aprobar unha actualización orzamentaria que un novo orzamento para 2026» apunta el edil de Economía, Alberte Lamazares. El concejal explica que no tendría sentido aprobar ahora una cuenta para 2025 y otra en enero con las puestas al día que implica esa RPT.

Aunque se vayan a actualizar 26 partidas del presupuesto, «co conxunto de actualizacións realizadas ao longo deste ano, modificáronse máis de 35», indican desde el bipartito. El gobierno de coalición señala que mediante modificaciones de crédito pudieron conseguirse ayudas para contratar personal socorrista en la piscina municipal; comprar una barredora viaria; pavimentar el camino municipal que comunica A Torre con Axiaz; mejorar la vía entre Ourín y Asperelo; restaurar el tramo urbano del río de Rodeiro; implantar una planta de generación fotovoltaica para consumo colectivo o mejorar la capa de rodadura en los caminos de San Xoán de Camba y A Portela.

«Coa modificación de crédito número 9, pretendemos modificar 24 partidas que afectan sobre todo á atención social, á cultura e ao deporte, así como á mellora de pistas e accesos», añade el edil. De este modo, la cuantía destinada a a la atención a personas dependientes sube en 40.000 euros. Todas los usuarios con grado 2 y 3 están atendidos. En Cultura el gasto podrá subir en 20.000 euros, hasta los 75.000. Lamazares recuerda que en 2019, «o último exercicio liderado polo PP, o gasto comprometido nesta mesma partida foi de 95.345 euros». En cuanto a la mejora de pistas y caminos, la partida económica crece en 80.000 euros.

Lamazares menciona el acuerdo con la Mancomunidade Terras do Deza para disponer de la maquinaria «o dobre de días que en exercicios previos». También es cierto que Agolada abandonó la entidad en 2021, de modo que ya solo quedan cuatro municipios en la misma, por lo que pueden aumentar su turno. En cuanto al capítulo I de los presupuestos, referido al gasto en salarios, sube para «poder facer fronte ás nominas do personal municipal, debido ao desfase existente entre o orzamento vixente e a realidade actual». También dispondrá de más dinero, en concreto 203.000 euros más, el apartado que cubre los gastos de la administración local en cuanto a material de oficina o proyectos.