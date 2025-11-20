Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rodeiro aborda la activación de una comunidad energética

REDACCIÓN

Rodeiro

El centro cultural Manuel Lamazares, de Rodeiro, acoge el próximo martes, día 25, a las 17.00 horas una charla de cara a la puesta en marcha de una comunidad energética. La sesión está organizada por la Diputación, a través de la Oficina de Transformación Comunitaria + Renovables, en colaboración con el Concello. El municipio vecino de Silleda ya cuenta desde mayo con una comunidad energética privada.

