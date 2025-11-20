Rodeiro aborda la activación de una comunidad energética
REDACCIÓN
Rodeiro
El centro cultural Manuel Lamazares, de Rodeiro, acoge el próximo martes, día 25, a las 17.00 horas una charla de cara a la puesta en marcha de una comunidad energética. La sesión está organizada por la Diputación, a través de la Oficina de Transformación Comunitaria + Renovables, en colaboración con el Concello. El municipio vecino de Silleda ya cuenta desde mayo con una comunidad energética privada.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Sigue la búsqueda de una lalinense de 53 años que padece brotes de demencia
- El outlet portugués de Vila do Conde abre su gran ampliación con 31 nuevas tiendas
- La aeronáutica gallega se rearma para el histórico salto productivo de Airbus