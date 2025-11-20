Rodeiro aborda la activación de una comunidad energética

El centro cultural Manuel Lamazares, de Rodeiro, acoge el próximo martes, día 25, a las 17.00 horas una charla de cara a la puesta en marcha de una comunidad energética. La sesión está organizada por la Diputación, a través de la Oficina de Transformación Comunitaria + Renovables, en colaboración con el Concello. El municipio vecino de Silleda ya cuenta desde mayo con una comunidad energética privada.