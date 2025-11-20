Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión informativa na sede da ACE

O Concello da Estrada e o GDR Terras de Pontevedra Norte reuniron onte ao empresariado local nun encontro na sede da ACE para explicar as diferentes liñas de subvencións previstas para 2026. Na sesión detalláronse as axudas Leader e o programa municipal de apoio ao emprendemento.

