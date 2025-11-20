Repararán las pistas de pádel de O Castro
REDACCIÓN
Silleda
El Concello de Silleda acometerá durante las próximas semanas trabajos de reparación en las pistas de pádel de O Castro con el objetivo de mantener en buen estado unas instalaciones muy utilizadas. Las actuaciones se centrarán en la renovación de las redes y la revisión completa de la cubierta, que en los últimos meses ha mostrado diversos daños, provocando filtraciones de agua. El proyecto busca garantizar la seguridad y el correcto uso de las pistas, así como prolongar su vida útil.
