Oito centros participan na Mostra de Teatro Escolar
A Asociación Cultural Vagalumes organiza unha nova edición desta iniciativa na honra a Olimpio Arca, os días 25 e 26 deste mes
A Asociación Cultural Vagalumes organiza os días 25 e 26 de novembro, no Teatro Principal da Estrada, a oitava edición da Mostra de Teatro Escolar que leva o nome de Olimpio Arca Caldas, mestre e investigador destacado polo seu labor de renovación pedagóxica e dinamización cultural. Deste xeito, co gallo do seu aniversario, a entidade reafirma o compromiso de manter vivo o seu legado a través da promoción das artes escénicas entre o alumnado dos centros educativos do municipio.
Como se mencionaba anteriormente, a programación dará comezo o próximo martes 25, ás 18.30 horas, cun total de cinco representacións. O CEIP do Foxo abrirá a xornada coa obra Os que non ven, seguida do CEIP Cabada Vázquez de Codeseda con O lobo en calzóns. O IES Avelina Valladares presentará Selfie, unha proposta que reflexiona sobre a presenza das pantallas na vida cotiá da mocidade. Posteriormente, o CEIP Figueiroa estreará Parto da terra. O día pecharase coa actuación do IES Manuel García Barros e a peza A Pousada.
O mércores 26, tamén ás 18.30 horas, chegarán outras catro montaxes. O CEIP de Oca representará O segredo do xabarín, mentres que o CEIP Pérez Viondi ofrecerá Punto Laranxa. A continuación, o CEIP Villar Paramá de Vea levará ao escenario A alcaldesa do RIS. E, finalmente, a clausura da Mostra correrá a cargo do IES Antón Losada Diéguez con Voces dende o entullo, unha obra de marcado carácter social.
Con esta iniciativa, a Asociación Cultural Vagalumes busca facer da mostra un espazo de creatividade, participación e aprendizaxe, mantendo viva a memoria de Arca Caldas e o seu compromiso coa educación.
