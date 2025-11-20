La oficina del SEPE de Lalín no tramita citas en atención presencial

Las quejas por el funcionamiento de la oficina del Servicio Público de Empleo (SEPE) de Lalín se suceden desde hace más de un año. Usuarios de este servicio estatal denuncian la imposibilidad de concertar citas presenciales en la sucursal de la capital dezana, con el consiguiente trastorno que supone para, por ejemplo, la gestión de documentos relacionados con la tramitación de prestaciones por desempleo u otras cuestiones como accesos a subsidios o dudas por la entrega de documentación o renovación de datos bancarios.

El SEPE ofrece la posibilidad de tramitar a través de Internet citas presenciales, pero la oficina de Lalín no figura entre las oportunidades que disponen los vecinos que en casos precisan con urgencia solucionar sus gestiones. Estas quejas se podían verificar ayer al tratar de gestionar una cita en la oficina situada en el barrio de A Cacharela. Sí ofrecía la posibilidad de concertar una cita en el mismo día en la oficina de Vilagarcía de Arousa o en la de A Cañiza, con las alternativas de Cangas para hoy y mañana para la sede de Pontevedra capital. Ya los días 25, 26, 28 y 28 el portal planteaba al usuario desplazarse para la realización de estas gestiones a Ponteareas o Redondela, Cambados, Vigo y Caldas.

En caso de que el trabajador tuviese la posibilidad de manejar unos plazos más amplios, ya para diciembre aparecían citas disponibles, el día 1, tanto en Vigo como en Baiona. Y ya el día 3 además de en Tui, el SEPE abría la posibilidad de cerrar una cita de atención presencial en sus oficinas de A Estrada a las 9.15 horas.

Además, en ocasiones el portal web tampoco permite concertar una cita telefónica e insta al usuario a tramitar on line una pre solicitud para ser atendido posteriormente.