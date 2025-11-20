María Batán gana una prueba del nacional de coctelería de Mallorca
Se impone en el campeonato Planteray Rum y todavía aspira a más galardones
REDACCIÓN
La lalinense María Batán se impuso en el campeonato Nacional en la competición Mai Tai By Ron Planterai. La barman fue la mejor clasificada en esta modalidad en el LXX Campeonato de España de Coctelería que se celebra desde este lunes en Mallorca organizado por la Federación de Asociaciones de Bartenders de España.
María Batán podría regresar a casa con más reconocimientos, una vez que durante la tarde de ayer miércoles podría haberse clasificado para la final, si bien la relación de seleccionados no estaba previsto que trascendiese hasta la madrugada. Con el galardón ya en la mano la lalinense irá invitada a la región francesa de Cognac por cortesía de la firma durante tres días para visitar las bodegas y plantas de elaboración.
Cabe recordar que la profesional dezana ya se había proclamado este año ganadora del XXII Campeonato Gallego de Coctelería en una competición celebrada a mediados de mayo. Su propuesta: un coctel que ella bautizó como Luisiño, combinado que la llevó a tomar parte en el nacional por segunda vez. El año pasado por estas fechas María había logrado la segunda posición en un campeonato del nacional entonces celebrado en Lanzarote.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Sigue la búsqueda de una lalinense de 53 años que padece brotes de demencia
- El outlet portugués de Vila do Conde abre su gran ampliación con 31 nuevas tiendas
- La aeronáutica gallega se rearma para el histórico salto productivo de Airbus