María Batán gana una prueba del nacional de coctelería de Mallorca

La lalinense María Batán se impuso en el campeonato Nacional en la competición Mai Tai By Ron Planterai. La barman fue la mejor clasificada en esta modalidad en el LXX Campeonato de España de Coctelería que se celebra desde este lunes en Mallorca organizado por la Federación de Asociaciones de Bartenders de España.

María Batán podría regresar a casa con más reconocimientos, una vez que durante la tarde de ayer miércoles podría haberse clasificado para la final, si bien la relación de seleccionados no estaba previsto que trascendiese hasta la madrugada. Con el galardón ya en la mano la lalinense irá invitada a la región francesa de Cognac por cortesía de la firma durante tres días para visitar las bodegas y plantas de elaboración.

Cabe recordar que la profesional dezana ya se había proclamado este año ganadora del XXII Campeonato Gallego de Coctelería en una competición celebrada a mediados de mayo. Su propuesta: un coctel que ella bautizó como Luisiño, combinado que la llevó a tomar parte en el nacional por segunda vez. El año pasado por estas fechas María había logrado la segunda posición en un campeonato del nacional entonces celebrado en Lanzarote.