La llegada del frío obliga a marcar en rojo siete concellos de las comarcas

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, visitó ayer el Centro de Conservación de Carreteras de A Estrada para firmar el Plan de Vialidad Invernal, un documento en el que se detallan los procedimientos de actuación, medios y recursos disponibles en el ámbito de la provincia de Pontevedra ante la predicción de precipitaciones en forma de nieve, hielo u otras situaciones climáticas extremas. El objetivo de este plan es asegurar la correcta circulación por los 326 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en la provincia, además de los tramos provinciales de las carreteras concesionadas AP-9, AP-53 y AG-57.

En este acto celebrado en la base de conservación de carreteras ubicada en la N-640 a su paso por Matalobos explicó que hay seis tramos que se consideran especialmente sensibles en la provincia. Estos se reparten en diez concellos, siete de ellos pertenecientes a Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Se trata de Dozón, Lalín, Forcarei, Cerdedo-Cotobade, Agolada, Silleda y A Estrada, a los que se suman, en el resto de la provincia, A Cañiza, As Neves y Covelo.

En concreto se apunta a las carreteras A-52 (15,9 kilómetros que incluyen las entradas al túnel de Folgoso), N-120 (17,1 Km que contemplan el Alto da Fontefría), N-525 (12 Km entre los que están los altos de San Martiño y de Santo Domingo), N-541 (37,3 Km que incluyen el Alto da Hermida y O Paraño), N-640 (8,9 Km que incluyen el Alto do Marco) y la N-640 (10 Km entre los que está el Alto de Xindiriz).

Abel Losada informó de que para este operativo invernal quedan habilitados 12 camiones quitanieves y tres palas, media docena de almacenes de sal con más 2.000 toneladas y 7 silos distribuidos estratégicamente por la provincia y permanentemente cargados. Además, hay 5 plantas de salmuera capaces de producir casi 20.000 litros a la hora y de almacenar 100.000 litros.

Abel Losada indicó que, tradicionalmente, la provincia de Pontevedra no es una de las más conflictivas a la hora de garantizar a la vialidade invernal, pero advirtió de que «tenemos que estar atentos y disponer de los medios necesarios para proteger a los usuarios de las vías de comunicación estatales, prevenir la formación de placas de hielo y proceder rápidamente a la retirada de nieve que se amontona tras las nevadas, especialmente en los puntos más elevados, que siempre son los más complicados».

Este Plan de Vialidad Invernal fue firmado también por la jefa provincial de Tráfico, Paula Yubero; el coronel de la Guardia Civil, Manuel Touceda; el comisario-jefe provincial, Juan José Díaz; el comandante de Tráfico, Miguel Martínez; y el responsable de la Unidad de Carreteras del Estado, Federico Saldañ. Coordina así todos los entes estatales con competencias en la materia.