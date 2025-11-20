ExpoBus abre con 142 firmas expositoras de 23 países, un 10% más

La IV Feria del Transporte de Viajeros por Carretera arranca con 142 firmas expositoras de 23 países, representadas por 69 expositores directos de seis países que ocuparán 8.414 metros cuadrados netos. Sigue hasta sábado en la Feira Internacional de Galicia, en Silleda.

Estas cifras suponen un notable crecimiento del certamen y convierten esta edición en la mayor celebrada hasta el momento. Hay un 10% más de firmas representadas que en 2023, mientras que los expositores directos –de España, Portugal, Italia, Alemania, Bulgaria y Polonia– aumentan un 11,3% y ocupan un 26,7% más de superficie neta. Esta, sumada a la empleada para las actividades, asciende a más de 29.000 metros cuadrados, superando en cerca de 3.000 metros la superficie bruta de 2023. Además, aumenta su carácter internacional, ya que los expositores proceden de cinco países más, uno más entre los directos.

ExpoBus Iberia 2025 se consolida así como la segunda mayor feria del sector a nivel nacional, con presencia de la inmensa mayoría de firmas nacionales de carrocerías para buses y los principales fabricantes y carroceros del sector a nivel internacional, junto con numerosas compañías relacionadas con la industria auxiliar. Este apoyo del sector en el área expositiva se refuerza con la participación de la Asociación Nacional de Fabricantes de Carrocerías y Buses (Ascabus) y de las tres principales asociaciones empresariales de España: Confebús, Direbús y Anetra.

ExpoBus Iberia 2025 será un completo escaparate en el que se podrán ver las últimas tendencias y novedades en el transporte de viajeros por carretera, tanto en vehículos como en equipamiento, sistemas, servicios y soluciones tecnológicas para las flotas de las empresas de transporte de viajeros y sus profesionales. Eficiencia, sostenibilidad, seguridad, accesibilidad o digitalización serán algunos de los aspectos que destacarán en la exposición.

Un atractivo programa

De forma paralela a su exposición, ofrece un programa de actividades. Los certificados de ahorro energético (CAE), la amenaza real de competencia desleal que supone el dumping social o la continuidad de las empresas familiares ante la incertidumbre del entorno económico centran las jornadas técnicas del primer día. El impacto de la inteligencia artificial en el transporte de personas será objeto de análisis mañana.

Otra propuesta será el Premio Mejor Conductor/a de Autocares 2025, con medio centenar de participantes de varios países. Serán evaluados durante los tres días del certamen en distintos aspectos teóricos y prácticos; y los premios se entregarán en la última jornada.

La oferta se completa con una exposición de coches antiguos, un circuito de pruebas de conducción, talleres de rotulación de autobuses o asambleas de federaciones gallegas.