A Estrada refuerza su servicio de Emerxencias con una bomba rural

El director general de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y el gerente de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Marcos Araújo, asistieron junto al alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, a la presentación del vehículo autobomba pesada cedido este año por la Xunta al Grupo de Emerxencias Supramunicipales (GES), valorado en 270.000 euros.

El vehículo dispone de cisterna con capacidad para 3.500 litros, bomba contra incendios que permite el lanzamiento de agua tanto con baja como con alta presión y acarree de primer socorro con manguera semirrígida y lanza de alta presión, entre otras prestaciones. La equipación permitirá mejorar la eficacia de las intervenciones del grupo en los concellos de A Estrada, Forcarei, Teo y Vedra. Así, además de la autobomba rural pesada, se les entregó equipo de excarcelación, un pick-up, desfibrilador y terminales TETRA con GPS, entre otras dotaciones.

El alcalde señaló que este medio ya se incorporó al servicio y fue empleado en las tareas de extinción de los 13 incendios forestales registrados en A Estrada y también en otros de varios municipios del norte provincia de Pontevedra durante la ola de incendios vivida el pasado verano.

«Incorporamos a nuestro parque móvil esta bomba rural pesada. Contamos con diferentes vehículos de extinción de incendios muy urbanos. Este no es 4x4 pero sí que es una bomba rural con una importante capacidad de litros. Aporta la posibilidad de llegar a terrenos más complejos y rurales», manifestó Louzao, convencido de que este nuevo vehículo permitirá a Emerxencias moverse mejor por determinadas zona para atender cualquier tipo de urgencias.

Brigada contra incencios

Gonzalo Louzao aprovechó esta presentación para realizar el balance de las acciones realizadas por las brigadas de prevención de incendios, que acaban de concluir sus tres meses de trabajo. Estos incluyeron el desbroce mecanizado de 60 hectáreas en las parroquias de Liripio, Codeseda, Souto, Arca, Nigoi, Tabeirós, Ribela, Vinseiro, Parada, A Somoza, Ouzande, Matalobos y A Estrada. A estas tareas se añaden los trabajos de desbroce manual. La brigada estuvo formada por diez personas.