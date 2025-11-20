Comeza o obradoiro de cerámica do programa Ronsel
Creando linguaxe de barro. Este é o título dun obradoiro de cerámica co que o Concello de Lalín busca asociar a lingua galega con valores positivos de modernidade e lecer. O seminario, de carácter gratuito, deu comezo onte no auditorio municipal nunha primeira sesión que terá continuidade o vindeiro día 26. Está impartido por Gloria García e nesta xornada inaugural traballouse na elaboración de pezas sinxelas como cuncas ou placas, incorporando palabras en lingua galega.
