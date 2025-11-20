Clotilde Teixeira fue vista el lunes en la N-525, por la zona de Filgueira

Clotilde Teixeira, la lalinense desparecida desde el lunes, fue localizada ese día paseando por la N-525 a la altura de la parroquia de Filgueira. Así fue confirmado a primera hora de la mañana de este jueves por la Guardia Civil, que confirmó la identidad de la mujer mediante el visionado de cámaras de seguridad existentes en la zona, dando veracidad a testimonios vecinale que habrían descrito la presencia de una mujer circulando por la carretera en torno a las 15.00 horas; es decir, el mismo día de su desaparición.

El capitán responsable del Puesto Principal de la Guardia Civil de Lalín, Roberto Pampín, concretó estos detalles en la Praza de Galicia de la villa, donde en torno a 60 personas se concentraron para iniciar la segunda jornada completa de búsqueda. El jefe de Emerxencias de Lalín, Víctor Blanco, explicó que el operativo se centrará en peinar ese entorno; es decir, entre el tramo de la carretera nacional y la pista de acceso a Filgueira y su prolongación hasta las instalaciones de la empresa cristalera La Veneciana. Otro grupo tiene previsto moverse por Xaxán o Carragoso.

A los medios humanos de Guardia Civil, Emerxencias y Protección Civil se sumarán de nuevo unidades caninas, drones y un helicóptero del instituto armado, además de los medios técnicos de la Axega.

La localización de Clotilde Teixeira, en la periferia del núcleo urbano, es clave para la investigación. Cabe recordar que otros vecinos habían situado a la desaparecida, también el lunes por la tarde, en la calle Principal de la villa.