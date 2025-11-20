El Bloque urge actuaciones en el centro de salud de A Bandeira
REDACCIÓN
Silleda
El BNG de Silleda llevará al pleno municipal una moción para reclamar un plan de reparación urgente del centro de salud de A Bandeira. La iniciativa responde al «grave deterioro» que presentan las instalaciones, tanto en el interior como en el exterior, debido a las filtraciones de agua y a la falta de mantenimiento durante años.
La formación logró incluir en los presupuestos de 2025 una partida específica para la renovación de la cubierta. Pero ahora considera «imprescindible acometer tamén outras accións urxentes e complementarias», como el repintado de las salas, la reposición de la iluminación interior y exterior, la limpieza de la rampa de acceso, la reparación del mobiliario o la mejora de la señalización externa.
