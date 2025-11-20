Blanco anuncia más obras en la sala Tuno Valdés del auditorio

La concejala de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, avanza nuevas mejoras en el auditorio municipal que darán continuidad a las ya acomedidas. Así, se llevará a cabo el pintado de las aulas y de cara al próximo año el plan de mejora de esta infraestructura contempla actuaciones en la sala Tuno Valdés «donde se celebran los actos grandes y donde actúa la banda de música», dijo. Son actuaciones encaminadas a la modernización del edificio.

Begoña Blanco supervisió los trabajos ya finalizados, relativos al pintado de paredes, puertas y pasillos en tonalidades neutras. En la sala Tuno Valdés se tapizaron de nuevo todas las butacas en un color más claro que la que tenían para aportar mayor luminosidad al espacio y crear un ambiente sereno que favorezca la atención del públic, con una tela lavable y de fácil limpieza. La pared que anteriormente estaba pintada de color amarillo pasó ahora a una tonalidad crema acorde con el nuevo tapizado de butacas del espacio central del edificio. Los pasillos se pintaron en gris y blanco, sustituyendo los colores naranja y verde, y las puertas pasaron a negro en vez del antiguo naranja.