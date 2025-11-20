A Banda Cultural rende homenaxe a Ramón Campos por Santa Icía
O concerto será o venres 28, e o da Banda Municipal este sábado
REDACCIÓN
Unha vez máis, dentro da programación cultural de outono atópanse os concertos na honra a Santa Icía, patroa dos músicos, que se celebrarán nos vindeiros días e que contarán coa participación das dúas bandas estradenses. O primeiro terá lugar este sábado ás 20.00 horas no Teatro Principal e correrá a cargo da Banda de Música Municipal da Estrada, mentres que o segundo, previsto para o venres 28 ás 21.00, será interpretado pola Banda de Música Cultural. Esta última anunciou que aproveitará a ocasión para render un sentido homenaxe ao exalcalde Ramón Campos Durán, falecido en 2019 e rexedor do municipio entre 1992 e 2007, recoñecendo así a súa contribución á vida institucional e cultural da vila.
O concerto da Banda Cultural estará estruturado en dúas partes. A primeira estará dirixida por Saúl Liñares, músico estradense e director en Oviedo, que ofrecerá un repertorio composto polo pasodobre O Carrizo, Indiana Jones, Camino Universo, We don’t talk about Bruno e Radioactive. Tras un breve descanso, chegará a segunda parte do programa, xa baixo a batuta do director titular, Ricardo Oliver. A peza La Misión servirá de acompañamento ao homenaxe dedicado a Campos Durán, ao que seguirá a interpretación de Italian Holiday e do clásico Pasadoble Agüero.
Sobre o escenario reuniránse máis de trinta músicos cun amplo abano xeracional.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Sigue la búsqueda de una lalinense de 53 años que padece brotes de demencia
- El outlet portugués de Vila do Conde abre su gran ampliación con 31 nuevas tiendas
- La aeronáutica gallega se rearma para el histórico salto productivo de Airbus