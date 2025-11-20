Las Anpas de Soutelo y Cerdedo llevan sus reclamaciones al Parlamento de Galicia

Representantes de las Anpas del colegio de San Xoán Batista de Cerdedo y del CEIP de Soutelo de Montes se desplazaron hoy al Parlamento de Galicia en Santiago de Compostela, acompañados por los socialistas Manuel García (Cerdedo-Cotobade) y Verónica Pichel (Forcarei), para reunirse con la parlamentaria también del PSOE, Paloma Castro Rey.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una iniciativa parlamentaria que garantice una educación pública de calidad en el rural y permita incorporar un especialista en Pedagogía Terapéutica en los centros educativos de la zona. En esta línea, las Anpas recordaron que este profesional resulta fundamental para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, necesidades educativas especiales o que requiere refuerzo escolar.

Por otra parte, durante el encuentro miembros de ambas asociaciones destacaron que la falta de este recurso compromete la igualdad de oportunidades y reclamaron un compromiso firme de las instituciones para responder a una demanda que consideran urgente y plenamente justificada.