Alertan de restos de aceite en aceras de Rosalía de Castro tras las ferias
REDACCIÓN
Residentes en la rúa Rosalía de Castro, en el casco urbano de Lalín, alertan de la presencia de manchas de aceite y de grasa en varios puntos de las aceras de esta calle cada vez que se celebran las ferias del 3 y del 18. Los vecinos apuntan que los vehículos de los feriantes aparcan sobre la acera y, una vez que son retirados, el Concello no lava estos restos de aceite. Al margen de su estética, temen que estas manchas de grasa provoquen caídas entre los residentes en la rúa o entre los viandantes.
Los afectados recalcan, además, que no están en contra de la celebración de estos mercadillos en la zona , pero instan al gobierno local a tener un mayor control sobre las formas de estacionamiento de la furgonetas de los vendedores y una limpieza más profunda una vez que remata la feria.
